В четверг, 23 февраля, Днепр-1 попытается взять реванш за поражение (0:1) в первом матче против АЕКа. Команда Александра Кучера сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги конференций против представителя Кипра.

Следите вместе с нами Днепр-1 – АЭК Ларнака: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги конференций

В преддверии игры в Словакии наставник днепрян определился со стартовым составом команды. В него не попал один из лучших бомбардиров Лиги конференций Артем Довбик. У форварда днепрян повреждение. На острие атаки его заменит вингер Алексей Гуцуляк.

Состав Днепра-1: 93. Валеф, 27. Хайнер, 39. Сваток (кап), 5. Сарапий, 13. Амаш, 18. Бабенко, 8. Пихаленок, 22. Рубчинский, 23. Бланко, 10. Пеглоу, 9. Гуцуляк.

93. Валеф, 27. Хайнер, 39. Сваток (кап), 5. Сарапий, 13. Амаш, 18. Бабенко, 8. Пихаленок, 22. Рубчинский, 23. Бланко, 10. Пеглоу, 9. Гуцуляк. Запасные: 1.Рыбак, 12.Кинарейкин, 2.Кононов, 20.Горбунов, 25.Когут, 29. Назаренко, 34.Танчик.

Состав Днепра-1 / facebook.com/sportclubdnipro1

Состав АЭКа: 1.Пирич, 14.Гарсия, 4. Томович, 15.Миличевич, 16.Росалес, 7.Густаво, 17. Понс, 11.Фараж, 6.Ойер, 44.Яколиш, 12.Лопеш.

1.Пирич, 14.Гарсия, 4. Томович, 15.Миличевич, 16.Росалес, 7.Густаво, 17. Понс, 11.Фараж, 6.Ойер, 44.Яколиш, 12.Лопеш. Запасные: 38. Тумбас, 40. Стилионидис, 3. Микель Гонсалес, 5. Касас, 10. Тречковские, 21. Энлезу, 24. Кипрос, 29. Наум, 30. Андреев, 66. Мамас, 99. Николич.

Прямая трансляция матча Днепр-1 – АЕК пройдет на онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что Днепр-1 уже играл с командой из Ларнаки в квалификации Лиги Европы. Тогда АЕК одержал две победы (2:1, 3:0) и выбил подопечных Кучера в Лигу конференций.