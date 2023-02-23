У четвер, 23 лютого, Дніпро-1 спробує взяти реванш за поразку (0:1) в першому матчі проти АЕКа. Команда Олександра Кучера зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій проти представника Кіпру.

Слідкуйте разом з нами Дніпро-1 – АЕК Ларнака: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги конференцій

Напередодні гри в Словаччині наставник дніпрян визначився зі стартовим складом команди. До нього не потрапив один з найкращих бомбардирів Ліги конференцій Артем Довбик. У форварда дніпрян пошкодження. На вістрі атаки його замінить вінгер Олексій Гуцуляк.

Склад Дніпра-1: 93. Валеф, 27.Хайнер, 39. Сваток (кап), 5.Сарапій, 13.Амаш, 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 22.Рубчинський, 23.Бланко, 10.Пеглоу, 9.Гуцуляк.

93. Валеф, 27.Хайнер, 39. Сваток (кап), 5.Сарапій, 13.Амаш, 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 22.Рубчинський, 23.Бланко, 10.Пеглоу, 9.Гуцуляк. Запасні: 1.Рибак, 12.Кінарейкін, 2.Кононов, 20.Горбунов, 25.Когут, 29. Назаренко, 34.Танчик.

Склад Дніпра-1 / facebook.com/sportclubdnipro1

Склад АЕКа: 1.Пірич, 14.Гарсія, 4. Томович, 15.Мілічевіч, 16.Росалес, 7.Густаво, 17. Понс, 11.Фараж, 6.Ойер, 44.Яколіш, 12.Лопеш.

1.Пірич, 14.Гарсія, 4. Томович, 15.Мілічевіч, 16.Росалес, 7.Густаво, 17. Понс, 11.Фараж, 6.Ойер, 44.Яколіш, 12.Лопеш. Запасні: 38. Тумбас, 40.Стіліонідіс, 3.Мікель Гонсалес, 5. Касас, 10.Трічковські, 21.Енглезу, 24.Кіпрос, 29. Наум, 30.Андреу, 66.Мамас, 99.Ніколіч.

Пряма трансляція матчу Дніпро-1 – АЕК пройде на онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що Дніпро-1 вже грав з командою з Ларнаки у кваліфікації Ліги Європи. Тоді АЕК здобув дві перемоги (2:1, 3:0) і вибив підопічних Кучера у Лігу конференцій.