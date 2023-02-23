В четверг, 23 февраля, состоялись восемь матчей 1/16 финала Лиги конференций, пишет 24 канал. Победители стыковых поединков попали в 1/8 финала турнира.

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На этой стадии турнира уже известны восемь участников. Это победители группового раунда Лиги конференций. Среди них мог оказаться и Днепр-1, но он уступил первое место нидерландскому АЗ. Поэтому украинская команда была вынуждена играть стыковые матчи.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги конференций с первого места в группе

Истанбул Башакшехир (Турция)

Вест Хэм Юнайтед (Англия)

Вильярреал (Испания)

Ницца (Франция)

АЗ (Нидерланды)

Юргорден (Швеция)

Сивасспор (Турция)

Слован (Словакия)

В стыковых матчах встретились команды, которые финишировали вторыми группами Лиги конференций и третьи команды группового турнира Лиги Европы.

Кто вышел победителем стыковых матчей Лиги конференций

19:45. Андерлехт – Лудогорец

19:45. Днепр-1 – АЕК Ларнака

19:45. Партизан – Шериф

19:45. ЧФР Клуж – Лацио

22:00. Базель – Трабзонспор

22:00. Гент – Карабах

22:00. Лех – Буде-Глимт

22:00. Фиорентина – Брага

Важно! 24 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Первые матчи состоятся 9 марта 2023 года, ответные – 16 марта.