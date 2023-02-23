В четверг, 23 февраля, состоялись восемь матчей 1/16 финала Лиги конференций, пишет 24 канал. Победители стыковых поединков попали в 1/8 финала турнира.

Читайте также Фанаты Трабзонспора посвятили щемящий перформанс спасателям в Турции

На этой стадии турнира уже известны восемь участников. Это победители группового раунда Лиги конференций. Среди них мог оказаться и Днепр-1, но он уступил первое место нидерландскому АЗ. Поэтому украинская команда была вынуждена играть стыковые матчи.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги конференций с первого места в группе

  • Истанбул Башакшехир (Турция)
  • Вест Хэм Юнайтед (Англия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Ницца (Франция)
  • АЗ (Нидерланды)
  • Юргорден (Швеция)
  • Сивасспор (Турция)
  • Слован (Словакия)

В стыковых матчах встретились команды, которые финишировали вторыми группами Лиги конференций и третьи команды группового турнира Лиги Европы.

Кто вышел победителем стыковых матчей Лиги конференций

  • 19:45. Андерлехт – Лудогорец
  • 19:45. Днепр-1 – АЕК Ларнака
  • 19:45. Партизан – Шериф
  • 19:45. ЧФР Клуж – Лацио
  • 22:00. Базель – Трабзонспор
  • 22:00. Гент – Карабах
  • 22:00. Лех – Буде-Глимт
  • 22:00. Фиорентина – Брага