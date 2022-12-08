Якщо у Юлії Джими позитивний тест на коронавірус, то Дмитро Підручний взагалі ляже на операційний стіл. Капітан чоловічої збірної України взяв участь в естафеті у фінському Контіолахті, де "синьо-жовті" посіли аж 9-те місце.

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Підручний: Практично не можу зігнути ногу

Ця гонка ще більше завдала проблем здоров'ю Підручному. Як виявилось згодом, що Дмитру взагалі не можна було виходити на старт, адже медичне обстеження показало розрив меніска.

8 грудня на біатлоніста чекає операція. Гарне обладнання та унікальна техніка лікарні, де буде прооперований Підручний, дозволить Дмитру одразу розпочати відновлення. Орієнтовно через 4 – 6 тижнів біатлоніст повернеться до роботи з командою..

Повідомляється, що Підручний повинен повернутись до змагань якраз до початку чемпіонату світу у німецькому Оберхофі.

Зверніть увагу! Чемпіонат світу з біатлону відбудеться у німецькому Оберхофі з 8-го по 19-те лютого 2023 року.

В інтерв'ю "Суспільне Спорт" біатлоніст прокоментував свою операцію

Загалом почуваюсь нормально, якщо не враховувати коліна. Воно болить дуже сильно, практично не можу зігнути ногу,

– сказав Підручний.

Раніше сам лідер збірної України запевняв, що йому вдасться уникнути хірургічного втручання за допомогою інших медичних технологій.

Лікар Бабелюк: Маса зауважень до команди спортсмена

Натомість спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своєму телеграм-каналі розкритикував методики лікування біатлоніста. Він заявив, що усі ці лазери, магніти, ультразвуки і інші – це неефективна, безтолкова штука, яку використовують, купують і продають лише на пострадянському просторі!

Звичайно, у мене немає жодних претензій до Дмитра, але маса зауважень до команди спортсмена і до рівня спортивної медицини у збірній з біатлону. А Дмитро таким чином витратив купу часу на шарлатанські методи "лікування", які лише витратили його дорогоцінний час та давали марні надії на можливий старт сезону,

– написав Бабелюк.

Початок сезону-2022/2023 з біатлону хочеться просто забути. Ірина Петренко та Юлія Джима поза командою через проблеми зі здоров'ям, Підручний на операційному столі. Маленький промінчик надії, так це форма Антона Дудченка, який здійснив неймовірний прорив у гонці переслідування.