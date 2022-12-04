К гонке-преследованию в Контиолахте отобрались сразу четверо украинцев по результатам спринта. Лучшая позиция среди них была у Артема Примы, стартовавшего 30-м (отставание 1:47 минут). За ним разместились Богдан Цымбал (36-й, +1:59,5), Тарас Лесюк (40-й, +2:03) и Антон Дудченко (59-й, +2:30,6).

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Первым же стартовал норвежец Йоханнес Бьо. И, забегая вперед, отметим, что свое лидерство до финиша он так никому и не отдал. Хотя на последней стрельбе и допустил два промаха, что создало определенную интригу в борьбе за победу. Но соперники этим не пользовались.

Как выступили украинцы

На первой стрельбе только Лесюк совершил один промах. Остальные отстрелялись чисто, чем улучшили свои позиции. Дудченко даже сумел обойти Лесюка.

А вот на второй стрельбе Артем Прима допустил сразу три промаха, далеко отстав от лидеров. Лесюк тоже один раз не попал, отправившись на штрафной круг

Цымбал и Дудченко отстрелялись чисто. При этом Цымбал показал одну из самых быстрых стрельб на втором огневом рубеже, выйдя на трассу на 16-м месте. Но ему не хватило скорости, поэтому он на ходу начал терять позиции.

Но если стрельба лежа хорошо далась Цымбалу, то стоя он не показал тот результат, на который надеялся. После двух промахов на третьей стрельбе он упал на 2 место. Его же сумел опередить Дудченко, который снова закрыл все мишени.

А вот Лесюк на третьей стрельбе отстрелялся чисто, но был вне топ-30. Как и Прима, который однажды ошибся.

Украинские биатлонисты не боролись за попадание на подиум или первую десятку. Но сумели удивить. На последней стрельбе каждый из них допустил по одному промаху. Если бы не это, Дудченко мог бы бороться и за места выше. Но финишировал он на 18-й позиции. За эту гонку биатлонист отыграл сразу 41 позицию, что стало лучшим результатом. Он проиграл победителю +2:45,8, а стартовал с отставанием в +2:30,6.

Цымбал же финишировал 34-м, отыграв лишь две позиции. Лесюк так и остался на 40 позиции. Он довольно быстро стрелял, но ему не хватило темпа на трассе, чтобы бороться за более высокие позиции.

А вот пять промахов Примы отбросили его на 42-е место.

Результаты гонки-преследования

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0+1+2) 32:44,4

2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+1) +19,2

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+2) +47,3

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+1) +1:12,7

5. Роман Рес (Германия, 0+1+0+1) +1:20,7

6. Эспер Нелин (Швеция, 1+0+0+1) +1:32,0

...

18. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+1) +2:45,8

34. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+2+1) +3:44,7

40. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+1) +3:55,7

42. Артем Прима (Украина, 0+3+1+1) +4:18,9