Женский спринт откроет программу второго этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Наставники обеих украинских команд удивили своими заявками.

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Следовательно, в составе мужской сборной произошли изменения . Нет в заявке на этап в австрийском Хохфильцене лидера и капитана команды Дмитрия Пидручного, у которого возникли проблемы с коленом. Биатлонист из Тернополя вместе с командой прилетел в Австрию, но ради медицинского обследования, которое покажет серьезность проблем с ногой.

Также в списке Украины не нашлось места Денису Насико, отправившемуся выступать за страну на Кубке IBU. Вместо него к команде присоединился Виталий Мандзина. В Хохфильцене может пройти дебют 19-летнего биатлониста.

Состав мужской сборной Украины

Виталий Мадзин

Артем Прима

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Богдан Цымбал

В составе женской сборной Украины тоже не без замен. Вместо Юлии Джимы, получившей положительный тест на коронавирус, в Хохфильцен поехала еще одна дебютантка 17-летняя Александра Меркушина. Вместе с ней к команде присоединилась ее родная сестра Анастасия.

Также из сборной в Австрию отправилась Елена Белосюк, которая должна была пропускать индивидуалку на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахте. Однако вышла на старт из-за пропуска гонки Джимы и Ирины Петренко.

Петренко, у которой были проблемы с горлом, тоже не попала в заявку.

Состав женской сборной Украины

Анна Кривонос

Анастасия Меркушина

Александра Меркушина

Дарья Блашко

Елена Белосюк

Напомним, что на этапе Кубка мира в Хохфильцене поклонники биатлона смогут насладиться спринтами, гонками преследования и эстафетами. Соревнования в Австрии продлятся с 8 по 11 декабря.