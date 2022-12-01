В украинской сборной произошло возвращение. Лидер и капитан команды Дмитрий Пидручный принял участие в эстафете после пропуска индивидуальной гонки, пишет 24 канал.

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Не обнадеживающее начало сезона

Однако, украинская сборная очень сложно входит в новый сезон. Забойщиком "сине-желтых" стал опытный Прима. Но уже на первой лежке Артем использовал все дополнительные патроны на одну незакрытую мишень. Украинец потратил много времени на огневом рубеже и только 17 выехал на второй круг. Отставание от лидера составило уже более 37 секунд.

На стойке куда лучше отстреляться Прими – один дополнительный патрон и 10-ю позицию перед передачей эстафеты.

Далее на старт вышел Дмитрий Пидручный. Капитан команды потрепал нервы украинским болельщикам на огневом рубеже. Биатлонист из Тернополя суммарно потратил 5 дополнительных патронов и отбросил нашу сборную на 11-ю строчку. Отставание от лидера уже было больше минуты.

Исправить ситуацию не удалось и Цымбалу. Богдан потратил один дополнительный патрон на лежке, а вот стойку прошел идеальную – 5 из 5-ти. Но даже такая отличная точность на второй стрельбе не позволила Цымбалу поднять украинскую сборную выше – 10 место.

Финишером Украины был Дудченко. Антон удержал для нашей сборной место в десятке лучших – 9 позиция с нулем штрафных кругов и 13 дополнительными патронами.

Не слишком обнадеживающий старт сезона от украинских биатлонистов.

Почти в течение всей гонки за победу сражались только две сборные – Норвегии и Германии. Если перед последней стрельбой отставание немцев от лидера составляло 14 секунд, то уже после последней восьмой стрельбы оно увеличилось до полуминуты.

В итоге – уверенная победа Норвегии во главе с Йоханнесом Бьо. Немцы стали вторыми. Тройку призеров замкнула сборная Франции.

Результаты мужской эстафеты

1. Норвегия (0+7) 1:19:26,2

2. Германия (0+8) +43,9

3. Франция (0+9) +1:05,9

...

9. Украина (0+13) +2:48,8

К слову. Женская эстафета в Контиолахте начнется 1 декабря в 14.35 по Киеву.