Медичне обстеження показало розрив меніска у 31-річного біатлоніста із Тернополя. 8 грудня українському спортсмену зробили операцію. Тепер на Дмитра Підручного чекає тривале відновлення.

До теми Не може зігнути ногу через шарлатанські методи "лікування": Підручний перенесе операцію

Підручний: Частки мого меніска возз'єдалися

Завдяки унікальним методикам біатлоніст одразу зможе приступити до реабілітації, а до лютого 2023 року вже повернутись до змагань, якщо відновлення буде йти за планом. Підручний повинен повернутись до команди перед стартом чемпіонату світу з біатлону, який буде тривати з 8-го по 19-те лютого 2023 року у німецькому Оберхофі.

Як повідомив через свої соцмережі сам Дмитро, хірургічне втручання минуло успішно без зайвих ускладнень.

Операція пройшла успішно. Частки мого меніска возз'єдналися. Дякую всім за побажання. Повернуся ще сильнішим,

– написав у своїх соцмережах біатлоніст.



Дмитро Підручний переніс операцію / Фото з інстаграму біатлоніста

Біатлонний сезон ще не встиг розпочатись, як збірна України зазнала критичних втрат. Юлія Джима вилетіла зі змагань через позитивний тест на коронавірус. У Ірини Петренко проблеми з горлом. Обидві пропускають другий етап Кубка світу-2022/203 з біатлону.

Підручний у новому сезоні теж провів лише одну гонку. Дмитро виступив за синьо-жовту команду в естафеті, де Україна фінішувала лише 9-ю.