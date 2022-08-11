Оккупанты уже пять месяцев держат в плену украинского тренера по боксу Шурду
Источник:LuckyPunch
российские оккупанты продолжают убивать и забирать в плен мирное население Украины. Под оккупацию попал украинский тренер по боксу Дмитрий Шурда.
Попал в местное СИЗО
Как сообщила дочь украинского тренера Ника Шурда, ее отец не выходит на связь с 29 апреля. Чемпионка Европы-2022 добавила, что мужчина попал в СИЗО.
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Полномасштабная война встретила Дмитрия Шурду на соревнованиях в Луцке. После чего тренер по боксу вернулся в родной Мариуполь, где жил и работал. После возвращения начал заниматься волонтерством, а дочь и жена уехали в более безопасное место. Вместо этого мужчина остался.
После чего дочь Дмитрия сообщила, что отец попал в больницу в Донецке, а затем уже в местное СИЗО.
- Напомним, что оккупанты неоднократно брали в плен украинских судей. Есть пример Дмитрия Кубряка, поехавшего в Мариуполь, чтобы спасать жизнь украинским войскам. Ведь судья по совместительству работал хирургом.
- Также Ирина Петрова, которая всего несколько дней была в плену. Ее похитили у дома, но впоследствии отпустили. Вроде бы арбитриня из Новой Каховки отказалась судить турнир, устроивший враг.