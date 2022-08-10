Гераскевич: Они пытаются сделать себя жертвами

российских и белорусских спортсменов могут не допустить на Олимпийские Игры-2024, которые пройдут в Париже. Такой шаг может поставить крест на карьере многих атлетов этих враждебных стран. Поэтому россия хочет провести у себя свою жалкую "Олимпиаду".

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Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал недавние слова российских гимнасток сестер Аверин, которые могут закончить карьеру, если они отстранятся от участия в ОИ-2024.

Интересно, что гимнастки отмечали оккупацию Крыма на стадионе "лужники". Гераскевич уверен, что таким пропагандистским спортсменам не место на международной арене. По мнению украинского спортсмена, закончить со спортом для них будет отличным решение.

Почему не говорят, что российские войска должны покинуть территорию Украины? Я знаю ответ. русские спортсмены – инструмент пропаганды. Вместо того чтобы призвать россию прекратить войну, они пытаются сделать себя жертвами и убедить в этом всех вокруг. До свидания, мы не будем скучать по вам,

– сказал Гераскевич.

Отметим, что Международные федерации разных видов спорта продолжают отстранять от соревнований спортсменов по России и Беларуси. Однако федерация дзюдо устойчиво стоит на позиции, что спорт вне политики, поэтому продолжает допускать к соревнованиям спортсменов враждебных стран. Поэтому украинские дзюдоисты отказались выступать под эгидой IJF.