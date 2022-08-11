Потрапив у місцеве СІЗО

Як повідомила донька українського тренера Ніка Шурда, її батько не виходить на зв'язок ще із 29 квітня. Чемпіонка Європи-2022 додала, що чоловік потрапив у СІЗО.

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Повномасштабна війна зустріла Дмитра Шурду на змаганнях у Луцьку. Після чого тренер із боксу повернувся у рідний Маріуполь, де жив та працював. Після повернення почав займатись волонтерством, а донька та дружина виїхали у більш безпечне місце. Натомість чоловік залишився.

Після чого донька Дмитра повідомила, що батько потрапив у лікарню в Донецьку, а вже потім у місцеве СІЗО.