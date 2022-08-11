Попал в местное СИЗО

Как сообщила дочь украинского тренера Ника Шурда, ее отец не выходит на связь с 29 апреля. Чемпионка Европы-2022 добавила, что мужчина попал в СИЗО.

Читайте также российские спортсмены – инструмент пропаганды, – Гераскевич об отстранении врагов от соревнований

Полномасштабная война встретила Дмитрия Шурду на соревнованиях в Луцке. После чего тренер по боксу вернулся в родной Мариуполь, где жил и работал. После возвращения начал заниматься волонтерством, а дочь и жена уехали в более безопасное место. Вместо этого мужчина остался.

После чего дочь Дмитрия сообщила, что отец попал в больницу в Донецке, а затем уже в местное СИЗО.