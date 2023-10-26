Барса могла забивать больше: героический сейв голкипера Шахтера оценили в УЕФА – яркое видео

Донецкому Шахтеру откровенно повезло с минимальной разницей голов уступить Барселону 2:1. Каталонцы создали целую гору моментов, а на пути голов часто становился голкипер "горняков" Дмитрий Ризнык.

Также удача в тот вечер была на стороне украинского голкипера. Ведь несколько ударов футболистов Барселоны брал на себя каркас ворот. Однако большой вклад в такой результат "горняков" внес именно Дмитрий Ризнык.

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Заслуженное отличие от УЕФА

Уже на старте поединка 24-летний вратарь "кротов" совершил отличный сейв после грубой ошибки центрбека Николая Матвиенко, отдавшего передачу прямо в ноги Лопеса. Вингер "блаугранас" убрал все того же Матвиенко и пробил по воротам Шахтера. Лишь благодаря невероятному прыжку Ризныка Барселона так быстро не повела в счете.

Интересно, что это была не последняя ошибка от Матвиенко. Однако после матча за него вступился новый главный тренер Шахтера Марино Пушич.

На протяжении всего поединка Дмитрий неоднократно спасал команду от пропущенного гола, но, к сожалению, дважды вынимал мяч из сетки своих владений после ударов Феррана Торреса и Фермина Лопеса в первом тайме.

Однако именно сейв Ризныка в начале поединка в Барселоне попал в нарезку лучших спасений ворот от голкиперов в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов по мнению УЕФА.

Также в эту подборку попали Ник Поуп из Ньюкасла, Омри Глейзер из Црвены Звезды, Майк Меньян из Милана и Грегор Кобель из дортмундской Боруссии.

Видео лучших сейвов 3-го тура группового раунда ЛЧ

Напомним, что на 62-й минуте Георгий Судаков отквитал один гол и установил окончательный счет встречи. 2:1, домашняя победа Барселоны.

Следует отметить, что среди гостей матча находился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, наблюдавший за игрой в компании жены. Ризнык и другие сборники выдали хороший матч на глазах у коуча "сине-желтых" в Лиге чемпионов.

Ризнык провел 13-й поединок (из них 3 "сухих" встречи) за Шахтер в текущем сезоне-2023/2024, в которых пропустил 17 голов.