Единственный гол в составе "кротов" забил Георгий Судаков, сокративший отставание от Барселоны до 2:1. Каталонцы преобладали Шахтер, но удача в тот вечер была на стороне украинского клуба. Поэтому мяч всего дважды побывал во владениях Дмитрия Резника.

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Пушич: Я никогда не обсуждаю отдельных футболистов

После поединка Марино Пушич прокомментировал игру своей команды и ответил на вопрос о ненадежной игре в защите центрбека Николая Матвиенко. Защитник даже в течение игры получал замечания от капитана команды Тараса Степаненко.

Однако боснийский специалист не стал критиковать 27-летнего защитника.



"Смотрите, нужно понять одну вещь: для команды это тоже значительные изменения, много эмоций. Внезапно перед ними появился новый тренер. Было три тренера за последние несколько дней. Это очень много значит для игроков. Все всегда думают, что у тебя просто выйти и играть в футбол, но они тоже люди, у них есть эмоции", – рассказал коуч "кротов".

Могу сказать одно: я никогда не обсуждаю отдельных футболистов, но я очень горжусь всеми своими игроками в этот вечер (25 октября – 24 Канал). Ребята вышли, чтобы соперничать с Барселоной, одной из лучших команд Европы по игре и качеству. Вы спрашивали о Матвиенко? Я им тоже горжусь,

– добавил Пушич.

Отметим, что Матвиенко отыграл полный матч против каталонского клуба.

Ранее Николая активно сватали в английский Брайтон, возглавляемый бывшим тренером "горняков" Роберто Де Дзерби. Однако все было на уровне слов, а сам Матвиенко продолжил свои выступления за чемпиона Украины. Но в последнее время игра центрбека откровенно разочаровывает, хотя раньше Николай был едва ли не лучшим защитником УПЛ.

К слову. В текущем сезоне-2023/2024 Матвиенко провел за "горняков" уже 8 матчей, в которых забил 3 гола.

Напомним, что это поражение никак не повлияло на ситуацию Шахтера в группе "Н", где он с 3 баллами идет третьим. Последнее место занимает бельгийский Антверпен, проигравший в этом 3-м туре группового раунда Порту 1:4. Вместо этого Барселона с 9 пунктами единолично возглавляет квартет, Порту идет вторым (6 баллов).

