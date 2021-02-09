Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный неожиданно может пропустить первую гонку на чемпионате мира. Мировое первенство в Поклюке (Словения) начнется 10 февраля смешанной эстафетой.

Дмитрий Пидручный вместе с Артемом Примой, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной попали в заявку команды на эстафету.

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Однако тренерский штаб сборной Украины сформирует окончательный состав на смешанную эстафету непосредственно перед гонкой – утром 10 февраля.

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Юрай Санитра.

Кто заменит Пидручного

По словам Санитры, до сих пор под вопросом участие в гонке Пидручного. У капитана мужской команды возникли проблемы со здоровьем после вечерней тренировки 8 февраля.

Если Пидручный не сможет бежать в смешанной эстафете, его на втором этапе заменит Антон Дудченко.

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Для Дудченко это может стать дебютная смешанная эстафета. В сезоне-2020/2021 Дудченко на этапе Кубка мира в Оберхофе принял участие в одиночной смешанной эстафете. Вместе с Витой Семеренко они заняли 14-е место. Лучший результат Антона – 5-е место в индивидуальной гонке в Антхольце.



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