Сборная Украины по биатлону определилась с составом на первую гонку чемпионата мира-2021 в Поклюке (Словения). Уже 10 февраля биатлонистов ждет смешанная эстафета.

Сборную Украины представят: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

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Наша команда впервые в сезоне-2020/2021 выступит в смешанной эстафете в таком составе.

На 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе сборная Украины заняла 10-е место в смешанной эстафете. Нашу сборную представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Внимание. Начало смешанной эстафеты в 16: 00 по киевскому времени.



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