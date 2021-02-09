ЧМ-2021 по биатлону: Украина назвала мощный состав на первую гонку
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на первую гонку чемпионата мира-2021 в Поклюке (Словения). Уже 10 февраля биатлонистов ждет смешанная эстафета.
Источник:Biathlon.com.ua
Сборную Украины представят: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.
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Наша команда впервые в сезоне-2020/2021 выступит в смешанной эстафете в таком составе.
На 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе сборная Украины заняла 10-е место в смешанной эстафете. Нашу сборную представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
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