Лідер збірної України Підручний може пропустити першу гонку чемпіонату світу
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний несподівано може пропустити першу гонку на чемпіонаті світу. Світова першість у Поклюці (Словенія) розпочнеться 10 лютого змішаною естафетою.
Джерело:"Суспільне Спорт"
Дмитро Підручний разом з Артемом Примою, Юлією Джимою та Оленою Підгрушною потрапили у заявку команди на естафету.
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Однак тренерський штаб збірної України сформує остаточний склад на змішану естафету безпосередньо перед гонкою – зранку 10 лютого.
Про це заявив головний тренер збірної України Юрай Санітра.
Хто замінить Підручного
За словами Санітри, досі під питанням участь в гонці Підручного. У капітана чоловічої команди виникли проблеми зі здоров'ям після вечірнього тренування 8 лютого.
Якщо Підручний не зможе бігти в змішаній естафеті, його на другому етапі замінить Антон Дудченко.
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