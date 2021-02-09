Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний несподівано може пропустити першу гонку на чемпіонаті світу. Світова першість у Поклюці (Словенія) розпочнеться 10 лютого змішаною естафетою.

Дмитро Підручний разом з Артемом Примою, Юлією Джимою та Оленою Підгрушною потрапили у заявку команди на естафету.

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Однак тренерський штаб збірної України сформує остаточний склад на змішану естафету безпосередньо перед гонкою – зранку 10 лютого.

Про це заявив головний тренер збірної України Юрай Санітра.

Хто замінить Підручного

За словами Санітри, досі під питанням участь в гонці Підручного. У капітана чоловічої команди виникли проблеми зі здоров'ям після вечірнього тренування 8 лютого.

Якщо Підручний не зможе бігти в змішаній естафеті, його на другому етапі замінить Антон Дудченко.

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Для Дудченка це може стати дебютна змішана естафета. У сезоні-2020/2021 Дудченко на етапі Кубка світу в Оберхофі взяв участь в одиночній змішаній естафеті. Разом з Вітою Семеренко вони посіли 14-е місце. Найкращий результат Антона – 5-е місце в індивідуальній гонці в Антхольці.



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