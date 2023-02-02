Скандинавские страны продолжают собирать награды по ходу биатлонного сезона-2022/2023. Эндре Стремсгейм после чемпионата Европы-2023 снова вернулся на первую строчку пьедестала, пишет 24 канал.

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Скандинавы "рулят"

Норвежец с двумя недостатками в пассиве сумел опередить своего партнера по команде Вебьерна Соэрума, который тоже выбил 8 из 10 мишеней на двух огневых рубежах. Отставание Соэрума от Стремсгейма составило всего 9 секунд.

Норвежский подиум разбил украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. Капитан мужской команды провел свой первый старт после операции на разорванном мениске и сразу запрыгнул на пьедестал.

Дмитрий "чисто" прошел лежку и только однажды ошибся на второй стрельбе стоя. По ходу украинец уступил норвежским соперникам, но сумел заехать на третье место подиума.

Отставание от второго места составило скудные 0.4 секунды.

Результаты спринта Кубка IBU

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 1+1) 24:26.9

2. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 1+1) +9.4

3. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +9.8

….

16. Артём Тищенко (1+0) +1.15.2

36. Тарас Лесюк (0+3) +1:52,5

38. Руслан Ткаленко (2+2) +1:56,6

47. Сергей Телень (0+2) +2:21,3

Обратите внимание! 2 февраля на Кубке IBU состоится и женская спринтерская гонка. Сборная Украины будет представлена в следующем составе: 8. Валерия Дмитренко, 27. Александра Меркушина, 36. Надежда Белкина, 66. Кристина Дмитренко и 82. Лилия Стеблина. Начало в 15:00 по Киеву.