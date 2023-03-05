Сборная Украины по биатлону не могла рассчитывать на Дмитрия Пидручного в смешанной эстафете, пишет 24 канал. Капитан "сине-желтых" простудился и поэтому не мог помочь нашей команде.

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В отсутствие Пидручного украинский квартет был представлен в следующем составе: Юлия Джима, Елена Белосюк, Артем Прима и Антон Дудченко.

Первой из украинцев вышла на трассу Юлия Джима. Олимпийская чемпионка допустила один промах, из-за чего воспользовалась дополнительным патроном. В итоге Джима передала эстафету девятой.

Результат Джимы значительно улучшила наша вторая олимпийская чемпионка. Елена Белосюк использовала только один дополнительный патрон, но благодаря быстрому ходу поднялась на третье место.

Третьим вышел на трассу Артем Прима. Украинский биатлонист использовал три дополнительных патрона, но сумел сохранить достижение Белосюк.

Финишером "сине-желтых" был Антон Дудченко. На "лежке" украинец закрыл все мишени, но заработал штрафной круг, отбросивший нашу команду из претендентов на медали. В результате наш квартет занял шестое место.

Золотые медали достались Франции, "серебро" шведским биатлонистам, а "бронза" – Норвегии.

Результат смешанной эстафеты