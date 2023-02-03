Дмитрий "чисто" прошел лежку и только однажды промахнулся на стойке. Если бы не этот один досадный промах, то Пидручный мог бы стать победителем спринта. Ведь отставание от первого места составило всего 9,8 секунды. Но и "бронза" в первом официальном старте после перенесенной операции на разорванном мениске является хорошим результатом для украинца.

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Пидручный: Предыдущие недели были для меня очень тяжелыми

Дмитрий обрадовался своему возвращению на трассу. Капитан мужской сборной Украины поблагодарил всех за поддержку и помощь: Я очень удивлен результату, но рад, что поднялся на подиум. Спасибо моим, родным, всей команде, тренерам, врачам и болельщикам, которые сделали все возможное, чтобы я смог вернуться к соревнованиям. Я очень долго ждал этого дня".

"Предыдущие недели были для меня очень тяжелыми — как физически, так и морально Я понимал, что мое колено функционирует не очень хорошо и впереди очень много работы. Приятно, что после такой длинной паузы, все сложилось лучше, и уже в первой гонке после операции я стал бронзовым призером", – написал Пидручный.

"Приятно слышать поддержку от соперников"

Также украинец рассказал, как его на подиуме поддержали норвежцы Эндре Стремсгейм и Вебьерн Соерум, занявшие первое и второе места соответственно. Они вместе с Пидручным прямо во время награждения сказали украинский патриотический лозунг "Слава Украине". За получившие слова благодарности от Дмитрия.

Спасибо соперникам за борьбу! Я был приятно удивлен, когда ребята Уэбьерн Соэрум и Эндре Стремсгейм, которые были со мной на подиуме, сказали "Слава Украине"! Приятно слышно поддержку от соперников, осознающих, что сейчас происходит в Украине, и что война не закончилась. Они чувствуют, насколько каждый старт украинцев важен для нашей страны. Такие слова чрезвычайно мотивируют в это сложное для страны время,

– написал украинский биатлонист.

Норвежцы от 24 февраля солидарны с Украиной

Напомним, что победитель спринта Стремсгейм уже не в первый раз публично выражает свою солидарность с Украиной. После победы на чемпионате Европы в "индивидуалке" норвежец выложил в своем аккаунте в инстаграмме фотографию с украинским биатлонистом Антоном Дудченко, который в этой гонке стал вторым.

Под фото биатлонист из Норвегии назвал украинскую сборную "важнейшей командой" этого чемпионата Европы-2023. Также Эндре добавил украинский лозунг "Слава Украине".

"Идеальный старт в Ленцергайде с 20 выбитыми мишенями из 20. Большое поздравление важнейшей команде и спортсменам этого чемпионата Европы. Слава Украине!", – написал Эндре Стремсгейм.

Напомним, что норвежские биатлонисты были одними из первых, кто после 24 февраля 2022 выразил свою поддержку украинцам. На их шапочках, винтовках или другой биатлонной амуниции наклеены сине-желтые сердечки, как знак поддержки Украины в войне против России.