Дмитро "чисто" пройшов лежку та лише одного разу схибив на стійці. Якби не цей один прикрий промах, то Підручний міг би стати переможцем спринту. Адже відставання від першого місця склало лише 9,8 секунди. Але і "бронза" у першому офіційному старті після перенесеної операції на розірваному меніску є гарним результатом для українця.

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Підручний: Попередні тижні були для мене дуже важкими

Дмитро зрадів своєму поверненню на трасу. Капітан чоловічої збірної України подякував усім за підтримку та допомогу: Я дуже здивований результату, але радий, що піднявся на подіум. Дякую моїм, рідним, усій команді, тренерам, лікарям та вболівальникам, які зробили все від себе можливе, щоб я зміг повернутися до змагань. Я дуже довго чекав на цей день".

"Попередні тижні були для мене дуже важкими — як фізично, так і морально Я розумів, що моє коліно функціонує не дуже добре і попереду дуже багато роботи. Приємно, що після такої довгої паузи, все склалося якнайкраще, і вже у першій гонці після операції я став бронзовим призером", – написав Підручний.

"Приємно чути підтримку від суперників"

Також українець розповів, як його на подіумі підтримали норвежці Ендре Стрьомсгейм та Вебйорн Соерум, які посіли перше та друге місця відповідно. Вони разом із Підручним прямо під час нагородження сказали українське патріотичне гасло "Слава Україні". За отримали слова подяки від Дмитра.

Дякую суперникам за боротьбу! Я був приємно здивований, коли хлопці Вебйорн Соерум та Ендре Стрьомсгейм, які були зі мною на подіумі, сказали "Слава Україні"! Приємно чути підтримку від суперників, які усвідомлюють, що зараз відбувається в Україні, і що війна не закінчилася. Вони відчувають наскільки кожен старт українців важливий для нашої країни. Такі слова надзвичайно мотивують у цей складний для країни час,

– написав український біатлоніст.

Норвежці від 24 лютого солідарні з Україною

Нагадаємо, що переможець спринту Стрьомсгейм вже не вперше публічно висловлює свою солідарність з Україною. Після перемоги на чемпіонаті Європи в "індивідуалці" норвежець виклав у своєму акаунті в інстаграмі світлину з українським біатлоністом Антоном Дудченком, який у тій гонці став другим.

Під фото біатлоніст із Норвегії назвав українську збірну "найважливішою командою" цього чемпіонату Європи-2023. Також Ендре додав українське гасло "Слава Україні".

"Ідеальний старт в Ленцергайде з 20-ма вибитими мішенями з 20. Велике привітання найважливішій команді та спортсменам цього чемпіонату Європи. Слава Україні!", – написав Ендре Стрьомсгейм.

Нагадаємо, що норвезькі біатлоністи були одними з перших, хто після 24 лютого 2022 року висловили свою підтримку українцям. На їх шапочках, гвинтівках чи іншій біатлонній амуніції наклеяні синьо-жовті сердечка, як знак підтримки України у війні проти Росії.