Заскучал на больничном за лыжами: Подручный провел первую тренировку после операции – фото

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный постепенно возвращается в тренировочный процесс. Тренер "сине-желтых" Юрай Санитра рассчитывает на помощь капитана.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на первом этапе Кубка мира в Контиолахте столкнулся с проблемами с коленом. Спортсмен вынужден был уйти на больничный и перенести операцию.

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Пидручный возвращается

Однако спортсмен не смог долго находиться вне тренировочного процесса. Уже через месяц после операции Дмитрий впервые встал на лыжи.

Фотографией с первой тренировки Пидручный поделился со своими подписчиками в Instagram.

Первая лыжная тренировка за месяц,

– написал капитан сборной Украины.

Дмитрий Пидручный на первой тренировке / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Следует добавить, что в Австрии, где находится Подручный, проводит сбор юношеской сборной Украины. Так что опытный спортсмен будет тренироваться вместе с подрастающим поколением биатлонистов.

Ранее мы сообщали, что главный тренер сборной Украины Юрай Санитра рассчитывает на помощь Пидручного

в нынешнем сезоне. Словацкий специалист надеется, что Дмитрий успеет восстановиться к чемпионату мира 2023. Соревнования состоятся в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля.