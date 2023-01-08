В Поклюке (Словения) закончилась смешанная эстафета на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Перед этим Украина финишировала седьмой в одиночной смешанной эстафете.
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Во второй гонке на 4х7,5 км нашу страну представили четверо биатлонистов – Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Дарья Блашко и Юлия Джима. В итоге нам чуть-чуть не хватило для попадания в топ-10.
Цымбал передал эстафету Ткаленко 18-м, тогда как Руслан немного улучшил наше положение, завершив 15-м. Во время забега Блашко результат не изменился, а Джима на последнем отрезке подняла сборную Украины на 11-ю строчку.
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Победителем этапа стала сборная Франции, в состав которой вошли Фабьен Клод, Кантен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жулия Симон. Французы прошли дистанцию за 1 час 19 минут и 48 секунд. Второй завершила отставшая Италия на 24,5 секунды. Бронза осталась за шведами.
Результаты смешанной эстафеты, Поклюка:
- Франция
- Италия (-24,6 секунды)
- Швеция (-47,2 секунды)
- Швейцария (-69,3 секунды)
- Германия (-69,9 секунды)
- Норвегия (-101,2 секунды)
- Чехия (-132,3 секунды)
- Польша (-203,1 секунды)
- Австрия (-247,1 секунды)
- Бельгия (-252,1 секунды)
- Украина (-302,7 секунды)