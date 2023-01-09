Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в начале декабря лег под нож и перенес операцию на мениске. Опытный спортсмен уже пропустил три этапа Кубка мира.

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Санитра рассчитывает на Пидручного

В настоящее время биатлонист проходит реабилитацию в Австрии. Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра рассказал, когда можно ожидать возвращения Пидручного.

Форма будет улучшаться к чемпионатк Европы, где у нас будет Прима и Дудченко. А на чемпионате мира будет и Пидручный,

– заявил Санитра.

Достойно внимания! Чемпионат мира по биатлону 2023 состоится в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля. На ЧМ-2021 Пидручный был 23-м в спринте, а также занимал 4 и 5 места в смешанной и мужской эстафетах соответственно.

Раньше Пидручный в эксклюзиве канала 24 сообщил, о своем возможном участии в ЧМ-2023.

Надеюсь, что в ближайшее время смогу восстановиться, но опять же я не знаю, куда меня возьмут – в команду "А" или "Б". Конечно, среди моих желаний есть участие в чемпионате мира, но это возможно только тогда, когда все будет складываться идеально,

– сказал Пидручный.

Напомним, что на четвертом этапе Кубка мира в словенской Поклюке не смогли принять участие лидеры сборной Украины – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Из-за простуды пропустили соревнование также Антон Дудченко и Виталий Мандзин.