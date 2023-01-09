Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на первом этапе Кубка мира в Контиолахте столкнулся с проблемами с коленом. Спортсмен вынужден был уйти на больничный и перенести операцию.

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Пидручный возвращается

Однако спортсмен не смог долго находиться вне тренировочного процесса. Уже через месяц после операции Дмитрий впервые встал на лыжи.

Фотографией с первой тренировки Пидручный поделился со своими подписчиками в Instagram.

Первая лыжная тренировка за месяц,
– написал капитан сборной Украины.

Дмитрий Пидручный на первой тренировке / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Следует добавить, что в Австрии, где находится Подручный, проводит сбор юношеской сборной Украины. Так что опытный спортсмен будет тренироваться вместе с подрастающим поколением биатлонистов.