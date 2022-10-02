Дмитрий Кубляк отработал арбитром в первом матче после освобождения из плена

Футбольный арбитр и врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк, недавно освободившийся из российского плена, уже успел поработать на одном из матчей. Он лично встретился с главой УАФ Андреем Павелко.

До войны Кубряк совмещал судейство матчей первой лиги со спасением людей как нейрохирург. Весной он решил отправиться в Мариуполь, чтобы помочь местным и военным.

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Павелко: Дмитрий является примером храбрости и непокорности перед агрессией захватчиков

В день освобождения Дмитрия Кубряка из плена рашистов мы общались с ним по телефону. Теперь с талантливым нейрохирургом и арбитром УАФ встретились уже в Доме футбола – впервые с конца марта, когда виделись в госпитале Днепра, где он помогал раненым воинам. Через несколько дней он уехал с подразделением добровольцев в окруженный Мариуполь, где попадет в плен. Даже там, в бесчеловечных условиях, Дмитрий продолжал помогать раненым собратьям,

– сказал глава УАФ.

По словам Павелко, Дмитрий потерял в плену около 20 килограммов веса. Пока он восстанавливается в госпитале в Киеве.

"Дмитрий является примером храбрости и непокоренности перед агрессией захватчиков-рашистов, поэтому будет вдохновлять своих коллег арбитров и все футбольное сообщество Украины. Свой первый поединок после увольнения Дмитрий отработал арбитром на товарищеском матче, в котором приняли участие Легенды украинского футбола и воины ТРО Киева, и какой был посвящен Дню Территориальной обороны Украины, который отмечается сегодня", – отметил Павелко.

Президент УАФ заверил, что после полноценного обновления Дмитрий будет работать на матчах чемпионата Украины.

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