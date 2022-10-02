До війни Кубряк поєднував суддівство матчів першої ліги з порятунком людей, як нейрохірург. Навесні він вирішив поїхати до Маріуполя, аби допомогти місцевим та військовим.

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Павелко: Дмитро є прикладом хоробрості і нескореності перед агресією загарбників

В день звільнення Дмитра Кубряка з полону рашистів ми спілкувалися з ним телефоном. Тепер з талановитим нейрохірургом і арбітром УАФ зустрілися вже в Будинку футболу – вперше з кінця березня, коли бачились у госпіталі Дніпра, де він допомагав пораненим воїнам. За кілька днів після цього він поїхав з підрозділом добровольців в оточений Маріуполь, де потрапить в полон. Навіть там, в нелюдських умовах, Дмитро продовжував допомагати пораненим побратимам,

– сказав очільник УАФ.

За словами Павелка, Дмитро втратив у полоні близько 20 кілограмів ваги. Наразі він відновлюється в госпіталі у Києві.

"Дмитро є прикладом хоробрості і нескореності перед агресією загарбників-рашистів, тому надихатиме своїх колег арбітрів і всю футбольну спільноту України. Свій перший поєдинок після звільнення Дмитро відпрацював арбітром на товариському матчі, в якому взяли участь Легенди українського футболу і воїни ТРО Києва, і який був присвячений Дню Територіальної оборони України, що відзначається сьогодні", – зазначив Павелко.

Президент УАФ запевнив, що після повноцінного відновлення Дмитро працюватиме на матчах чемпіонату України.

Що відомо про арбітра