До войны Кубряк совмещал судейство матчей первой лиги со спасением людей как нейрохирург. Весной он решил отправиться в Мариуполь, чтобы помочь местным и военным.
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Павелко: Дмитрий является примером храбрости и непокорности перед агрессией захватчиков
В день освобождения Дмитрия Кубряка из плена рашистов мы общались с ним по телефону. Теперь с талантливым нейрохирургом и арбитром УАФ встретились уже в Доме футбола – впервые с конца марта, когда виделись в госпитале Днепра, где он помогал раненым воинам. Через несколько дней он уехал с подразделением добровольцев в окруженный Мариуполь, где попадет в плен. Даже там, в бесчеловечных условиях, Дмитрий продолжал помогать раненым собратьям,
– сказал глава УАФ.
По словам Павелко, Дмитрий потерял в плену около 20 килограммов веса. Пока он восстанавливается в госпитале в Киеве.
"Дмитрий является примером храбрости и непокоренности перед агрессией захватчиков-рашистов, поэтому будет вдохновлять своих коллег арбитров и все футбольное сообщество Украины. Свой первый поединок после увольнения Дмитрий отработал арбитром на товарищеском матче, в котором приняли участие Легенды украинского футбола и воины ТРО Киева, и какой был посвящен Дню Территориальной обороны Украины, который отмечается сегодня", – отметил Павелко.
Президент УАФ заверил, что после полноценного обновления Дмитрий будет работать на матчах чемпионата Украины.
Что известно об арбитре
- Кубряк работал на матчах первой лиги с 2017 по 2020 годы.
- Дмитрию 33 года. Судить матчи он начал в 2006 году с региональных соревнований. В 2018 вышел на уровень первой лиги. Представляет Одессу.
- 12 апреля 33-летний Кубряк был захвачен оккупантами в Мариуполе. 21 сентября Дмитрий вернулся в Украину вместе с другими защитниками.