Кубряк освобожден из российского плена

До войны Кубряк совмещал судейство матчей первой лиги со спасением людей как нейрохирург. Весной Дмитрий попал в Мариуполь, чтобы помочь спасать жизнь местным жителям.

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12 апреля 33-летний Кубряк был захвачен оккупантами в Мариуполе.

С Дмитрием, ранее работавшим на матчах ПФЛ, мы виделись в конце марта в госпитале Днепра, где он оперировал наших раненых воинов. Вскоре он, несмотря на огромный риск, уехал с группой других медиков в окруженный русской ордой город Герой Мариуполь, чтобы спасать его Героев-защитников. Где и попал в плен к кафирам. Это были 5 месяцев очень тяжелых испытаний для Дмитрия, который находился в печально известной Еленовке, и в течение которых мы верили, переживали, молились, поддерживали семью Дмитрия и искали возможности для его освобождения.

– отметил Павелко.



Последняя встреча Кубряка и Павелка / Фото из фейсбука Павелка



Дмитрий Кубряк после плена / Фото из фейсбука Павелка

Также Павелко вспомнил о недавнем разговоре Владимира Зеленского с президентом УЕФА Александером Чефериным. Тогда глава государства выразил свои надежды, что глава союза поможет в увольнении украинских пленных спортсменов.

"Во время разговора с Дмитрием выразил восхищение его героизмом и выдержкой. А еще пообещал ему, что он обязательно получит назначение на матче и сможет продолжить в Украине карьеру арбитра на самом высоком уровне. Ведь Герой, спасший многие жизни наших воинов и сам выдержавший столько испытаний, является символом непокорности! Он невероятно вдохновляющий пример для своих коллег-арбитров, для футболистов, на матчах которых будет работать, и для всей футбольной семьи Украины! Верю, что со временем Дмитрий будет работать и на международных матчах", – добавил глава УАФ.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 сентября стало известно, что Украина и россия провели обмен военнопленными. Уволены 215 военных.

Из плена освободили командира полка "Азов" Дениса Прокопенко ("Редис"), а также Святослава Паламара ("Калина"), пресс-офицера Дмитрия Казацкого ("Орест") и командира морпехов Сергея Волынького ("Волина").

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