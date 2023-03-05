В квалификации мужских соревнований приняли участие шесть украинских спортсменов. Однако преодолеть отбор удалось преодолеть только двоим – Дмитрию Котовскому и Владимиру Кушниру.

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В суперфинале 21-летний спортсмен из Ровно совершил прыжок под названием "Ураган". За выполнение невероятного по сложности прыжка Дмитрий получил 136,76 балла. Украинец опередил еще двух участников суперфинала, прыгавших тройное сальто с пятью винтами – швейцарца Ноэ Рета (133,11) и американца Кристофера Лиллиса (128,00).

Видео прыжка Дмитрия Котовского

Отметим, что второй участник суперфинала от Украины занял 10-е место из 12-ти.

Кубок мира по лыжной акробатике

1. Дмитрий Котовский – 137,76 б

– 137,76 б 2. Нео Рот (Швейцария) – 133,11 б

3. Кристофер Лиллис (США) – 128,00 б

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10. Владимир Кушнир (Украина) – 103,27

Напомним, что золотая медаль на этапе в Энгандине стала второй для Дмитрия Котовского. Свое первое "золото" украинец завоевал на четвертом этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который проходил в американском Дир-Велле. Благодаря второй победе этого сезона Дмитрий вышел на первое место в зачете Кубка мира.