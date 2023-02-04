Буквально накануне ответственных соревнований сборная Украины потеряла своего титулованного фристайлиста – олимпийский чемпион Александр Абраменко серьезно травмировал связки колена. Впрочем, в сборной Украины нашлась достойная замена выдающемуся спортсмену.

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На старт четвертого этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который проходил в американском Дир-Велле, вышли четыре представителя Украины: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Владимир Кушнир и Максим Кузнецов. Квалификацию удачно преодолели трое наших спортсменов и впервые в истории сразу три украинца попали в суперфинал.

Невероятный прыжок Котовского

Триумфальным оказалось выступление Дмитрия Котовского. 21-летний спортсмен из Ровно блестяще исполнил самый сложный за всю историю спорта прыжок "Ураган" – тройное сальто с пятью винтами "фул-трипл фул-фул". До этого этот прыжок покорился только американцу Джерету Петерсону – вице-чемпиону Олимпиады-2010.

За выполнение сверхсложного прыжка Котовский получил от судей 138,32 балла, опередив на 18,85 очков китайца Ли Тяньма.

Видео невероятного прыжка Котовского

Таким образом, Дмитрий Котовский впервые завоевал золото Кубка мира. В общей сложности эта награда стала уже третьей личной медалью 21-летнего фристайлиста на этапах Кубка мира. В общем зачете соревнований Дмитрий поднялся на вторую строчку.

Важно! В шаге от пьедестала остановился Владимир Кушнир, финишировавший четвертым, а Максим Кузнецов продемонстрировал шестой результат. Для обоих спортсменов это самые лучшие показатели в карьере. Впечатляющий успех украинских фристайлистов!