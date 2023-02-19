В грузинском Бакуриане стартовал чемпионат мира по фристайлу и сноубордингу. В первый день соревнований были разыграны комплекты наград в командных соревнованиях по лыжной акробатике.

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Сборную Украины в командных соревнованиях представили Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, а также Ольга Полюк и Максим Кузнецов, которые были в статусе запасных.

В суперфинал соревнований украинцы попали с четвертым результатом. Нашим фристайлистам нужно было "зацепиться" за пьедестал и они с этой задачей справились. Команда Украины получила бронзовую медаль, опередив Казахстан и Канаду.

Сборная Украины завоевала первую награду / НОК Украины

Чемпионами мира стала сборная США, а серебро досталось китайским фристайлистам.

ЧМ по лыжной акробатике. Командный фристайл

1. США – 338.98

2. Китай – 328.14

3. Украина – 260.57

– 260.57 4. Казахстан – 236.33

5. Канада – 228.17

Отметим, что для украинской сборной это первая медаль в командных соревнованиях. В общем, это третья в истории награда после серебра Александра Абраменко (2019) и бронзы Ольги Волковой (2011).

Видео командных соревнований на ЧМ-2023