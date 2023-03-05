У кваліфікації чоловічих змагань взяли участь шість українських спортсменів. Однак подолати відбір вдалося подолати лише двом – Дмитру Котовському та Володимиру Кушніру.

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У суперфіналі 21-річний спортсмен з Рівного виконав стрибок під назвою "Ураган". За виконання неймовірного за складністю стрибка Дмитро отримав 136,76 бала. Українець випередив ще двох учасників суперфіналу, які стрибали потрійне сальто з п’ятьма гвинтами – швейцарця Ное Рьота (133,11) і американця Крістофера Лілліса (128,00).

Відео стрибка Дмитра Котовського

Відзначимо, що другий участник суперфіналу від України зайняв 10-місце з 12-ти.

Кубок світу з лижної акробатики

1. Дмитро Котовський – 137,76 б

– 137,76 б 2. Нео Рот (Швейцарія) – 133,11 б

3. Крістофер Лілліс (США) – 128,00 б

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10. Володимир Кушнір (Україна) – 103,27

Нагадаємо, що золота медаль на етапі в Енгандіні стала другою для Дмитра Котовського. Своє перше "золото" українець завоював на четвертому етапі Кубка світу з лижної акробатики, який проходив у американському Дір-Веллі. Завдяки другій перемозі цього сезону Дмитро вийшов на перше поточне місце в заліку Кубка світу.