Самый результативный в НХЛ: сборная Украины по хоккею официально узнала имя нового тренера

Дмитрий Христич готов работать с главной командой страны. У наставника уже есть подобный опыт работы.

Дмитрий Христич возглавил сборную Украины по хоккею. Его предшественник ушел из команды со скандалом.

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С чистого листа

Главная команда страны наконец-то узнала имя нового руководителя. Им стал опытный и в прошлом маститый игрок Дмитрий Христич. Контракт "сине-желтых" со специалистом рассчитан на один сезон. Христич уже успел услышать стоящую перед его тренерским штабом задачу, а именно: по итогам чемпионата мира выйти в Дивизион 1A, а также омолодить текущий состав. Следует отметить, что помощниками новоиспеченного главного тренера стали Олег Шафаренко и канадский специалист Ник Филан.

Напомним, что предшественник Христича Вадим Шахрачук самовольно решил покинуть тренерский мостик "сине-желтых". Вокруг бывшего коуча сборной Украины крутился скандал, поскольку СБУ обнаружила у него российский паспорт. Но вот во время увольнения об этом не было упомянуто ни слова. Кроме того, Шахрайчук на ЧМ не выполнил задачу повышения в классе, а причиной его отставки, по словам Вадима, стало желание сконцентрироваться на клубной работе.

. Христич – самый результативный украинский в истории НХЛ (набрал 596 очков в 811 матчах). Дмитрий в свое время выступал в составах Вашингтона, Лос-Анджелеса, Бостона и Торонто. К тому же, он был помощником главного тренера в сборной Украины (2008-2012 и 2021-2022 годах).