Дмитро Христич очолив збірну України з хокею. Його попередник пішов з команди зі скандалом.

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З чистого аркуша

Головна команда країни нарешті дізналась ім'я нового очільника. Ним став досвідчений та в минулому маститий гравець Дмитро Христич. Контракт "синьо-жовтих" із фахівцем розрахований на один сезон. Христич уже встиг почути завдання, котре стоїть перед його тренерським штабом, а саме: за підсумками чемпіонату світу вийти до Дивізіону 1A, а також омолодити поточний склад. Варто відзначити, що помічниками новоспеченого головного тренера стали Олег Шафаренко та канадський фахівець Нік Філан.

Нагадаємо, що попередник Христича Вадим Шахрачук самовільно вирішив покинути тренерський місток "синьо-жовтих". Довкола колишнього коуча збірної України крутився скандал, оскільки СБУ виявила у нього російський паспорт. Та от під час звільнення про це не було згадано ні слова. Крім того, Шахрайчук на ЧС не виконав завдання підвищення у класі, а причиною його відставки, за словами Вадима, стало бажання сконцентруватись на клубній роботі.

До речі. Христич – найрезультативніший український в історії НХЛ (набрав 596 очок у 811 матчах). Дмитро свого часу виступав у складах Вашингтону, Лос-Анджелесу, Бостону та Торонто. До того ж він був помічником головного тренера у збірній України (2008-2012 та 2021-2022 роках).