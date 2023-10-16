Одним из таких спортсменов, получавших предложения от страны-агрессора, был 27-летний украинский хоккеист Виталий Лялька, в свое время поигравший в России. Но это очевидно тот период карьеры, который стал ошибкой и хочется забыть.

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Пытались убедить щедрым контрактом

С 2014 по 2016 годы хоккеист выступал за два российских клуба – Кристалл и Сокол. После чего вернулся в украинский хоккей. С 2022 года выступает за клуб Кременчуг.

Лялька вспомнил тот не очень удачный период, когда речь шла даже об изменении гражданства. Когда Виталий играл в России, ему предлагали отречься от украинского паспорта ради российского. Хоккеисту в тот момент было 18 лет, а перед ним на столе лежал документ о местном гражданстве. Однако спортсмен отказался от столь кардинального решения.

Кроме российского паспорта, Ляльке предлагали солидный 5-летний контракт с клубом КХЛ. Но украинец не повел себя на враждебную щедрость.

Мне говорят: "Это может быть твой контракт, но тебе нужно взять этот паспорт". Я был вообще не готов к такому. Но был еще один нюанс – нужно, чтобы у меня было только российское гражданство. Я говорю: "Да нет, ребята. Такого не будет". На этом история закончилась,

– рассказал о ситуации Лялька.

Виталий не скрывает, что в тот момент почувствовал страх, потому что не знал, как на его ответ отреагируют в клубе. Хоккеист рассказал, что вообще не до конца понимал, что происходит и почему он вообще должен порвать свой украинский паспорт. Кукла доволен, что тогда не совершил эту роковую ошибку.

Украинский хоккеист из Броваров уверенно заявляет, что не жалеет, что тогда так и не сыграл в КХЛ.

Он стал еще одним спортсменом, который не изменил Украине, и не перешел на сторону врага. Как это недавно сделал питомец донецкого Шахтера Александр Роспутько. Футболист воспользовался выездным матчем "горняков" U-19 в Бельгию и оттуда скрылся в Россию. Отец беглого игрока заверил, что именно там для него будет безопасно жить, а вскоре он возьмет российское гражданство, а пока отдыхает внефутбольной жизнью.