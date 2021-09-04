После удачного старта на US Open во время пресс-конференции у Свитолиной спросили, как это выступать на одном турнире со своим мужем.

"Играть на одном турнире с мужем потрясающе. Кто-то скажет, что это будет отвлекать, но нас точно не отвлекает. Для нас обоих это источник мотивации, потому что мы оба любим соревноваться. Делаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше, обойти друг друга. Это мотивирует. Если я сегодня выиграла, то он завтра будет настроен сделать все, что в его силах, чтобы тоже победить. Это просто мотивация. Не хочется подводить вторую половинку. Вообще очень здорово быть с человеком, который занимается тем же спортом на топ-уровне, понимает тебя, поддерживает и разделяет цели", – рассказала Свитолина.

Читайте также Кто-то должен выиграть US Open, и почему бы это не сделать украинкам, – эксперт Матс Виландер

Однако она отметила, что на турнире между ними есть одно отличие.

"Сетку Гаэля я изучаю, наверное, лучше, чем свою. Сама я иду от матча к матчу. Конечно, смотрю сетку, так что примерно представляю, кто может попасться. Но вообще сосредотачиваюсь только на одном матче. Гаэль сам всегда смотрит сетку на несколько кругов вперед. Но я пытаюсь его убедить, что это плохой знак, что не надо забегать вперед. Он очень профессиональный. Всегда максимально хорошо готовится к предстоящему матчу. Старается быть сосредоточенным, как и я", – рассказала Свитолина.

Отметим, что Свитолина уже преодолела три круга US Open:

в первом круге обыграла Ребекку Марино из Канады;

во втором круге не менее уверенно разобралась с Ребекой Масаровой;

В третьем круге пришлось играть против второй ракетки России Дарьи Касаткиной. Но россиянка не смогла навязать борьбу украинке и уступила.

В 1/8 финала Свитолина сыграет против румынки Симоны Халеп.