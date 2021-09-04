Після вдалого старту на US Open під час пресконференції у Світоліної спитали, як це виступати на одному турнірі зі своїм чоловіком.

"Грати на одному турнірі з чоловіком приголомшливо. Хтось скаже, що це буде відволікати, але нас точно не відволікає. Для нас обох це джерело мотивації, тому що ми обидва любимо змагатися. Робимо все можливе, щоб пройти якомога далі, обійти один одного. Це мотивує. Якщо я сьогодні виграла, то він завтра буде налаштований зробити все, що в його силах, щоб теж перемогти. Це просто мотивація. Не хочеться підводити другу половинку. Взагалі дуже здорово бути з людиною, яка займається тим же спортом на топ-рівні, розуміє тебе, підтримує і поділяє цілі", – розповіла Світоліна.

Читайте також Хтось повинен виграти US Open, і чому б це не зробити українкам, – експерт Матс Віландер

Однак вона відзначила, що на турнірі між ними є одна відмінність.

"Сітку Гаеля я вивчаю, напевно, краще, ніж свою. Сама я йду від матчу до матчу. Звичайно, дивлюся сітку, так що приблизно уявляю, хто може попастися. Але взагалі зосереджую тільки на одному матчі. Гаель сам завжди дивиться сітку на кілька кіл вперед. Але я намагаюся його переконати, що це поганий знак, що не треба забігати вперед. Він дуже професійний. Завжди максимально добре готується до майбутнього матчу. Намагається бути зосередженим, як і я", – розповіла Світоліна.

Відзначимо, що Світоліна вже подолала три кола US Open:

у першому колі обіграла Ребеку Маріно з Канади;

у другому колі не менш впевнено розібралася з Ребекою Масаровою;

У третьому колі довелося грати проти другої ракетки Росії Дарії Касаткіної. Але росіянка не змогла нав'язати боротьбу українці і поступилася.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти румунки Сімони Халеп.