У команді Джермалла Чарло ще до поєдинку із Сергієм Дерев'янченком почали нарікати на результат. Ронні Шилдс, тренер чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, вважає, що українця будуть виправдовувати за поразку.

Тренер Чарло назвав "безвиграшним" майбутній поєдинок свого підопічного проти українця Сергія Дерев'янченка. Про це повідомляє vRINGe.

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Ронні Шилдс переконаний, що 34-річному українцю в будь-якому випадку шукатимуть виправдання.

Джермалл вже є чемпіоном в декількох категоріях, ми рухаємося у неймовірному темпі. Однак, якщо Чарло виграє майбутній бій, люди все одно будуть шукати виправдання для Дерев'янченка. Так що для нас це просто безвиграшна ситуація,

– підкреслив Шилдс.

Коуч Чарло підкреслив, що його підопічний приймає виклик найсильніших боксерів.

Люди будуть ліпити відмазки за що завгодно, але Джермалл – чемпіон світу, і він бореться зі всяким, кого проти нього ставлять. Він не вибирає собі опонентів. Він просив Канело Альвареса, але не зміг його дістати. Не його вина, що бої з так званими топ-бійцями дивізіону проходять повз,

– нарікає тренер.

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Поєдинок запланований на 26 вересня в Анкасвіллі (США). Чарло виставить на кін чемпіонський пояс WBC.

Для українського боксера це буде третя спроба стати чемпіоном світу. За два роки Сергій двічі програвав у поєдинку за титул IBF.

У жовтні 2018 року Дерев'янченко програв Деніелю Джейкобсу. Через рік Сергій поступився Геннадію Головкіну.