Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко вскоре в третий раз в карьере проведет бой за чемпионский титул. Сергей находится на финише своей подготовки и поделился секретом успеха в поединке с Джермаллом Чарло.

Деревянченко рассказал о своих планах на бой против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло. Об этом сообщает Boxing News 24.

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Требуется больше давления

Сергей, который дважды проигрывал поединки за пояс IBF, заявил, что знает, какие ошибки допускал в предыдущих поединках. План украинца – оказывать давление на соперника.

Бой с Джермаллом Чарло – великолепный, но и очень тяжелый. В предыдущих моих титульных попытках все было очень близко. Я знаю, какие именно ошибки совершил в тех боях. Думаю, я должен создавать еще больше давления, прессинговать,

– сказал Сергей.

Деревянченко рассказал, что ему подобрали спарринг-партнеров, которые похожи по стилю на Чарло.

У каждого бойца такого уровня есть мощь, у всех хорошо поставлен удар. У Джейкобса был отличный удар, у Головкина тоже. Я готов к бою. Я собираюсь быть еще агрессивнее и настойчивее, чтобы не было сомнений в моем превосходстве в каждом раунде,

– отметил украинец.

Боксер рассказал, что мечтает услышать слова ринг-анонсера о его победе.

"Хочу услышать, как ринг-анонсер говорит: "И новым чемпионом мира становится Сергей Деревянченко". Это моя мечта", – рассказал Сергей.

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Бой Чарло – Деревянченко запланирован на 26 сентября. Поединок состоится в первом карде боксерского вечера от Showtime.

Для Деревянченко это третий шанс стать чемпионом мира. За два года украинец упустил две попытки выиграть титул чемпиона мира в среднем весе.

Украинец дважды проигрывал поединки за титул IBF. В октябре 2018 года Деревянченко проиграл Дэниэлу Джейкобсу. Через год Сергей уступил Геннадию Головкину.