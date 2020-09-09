Деревянченко рассказал, как планирует выиграть чемпионский титул WBC
Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко вскоре в третий раз в карьере проведет бой за чемпионский титул. Сергей находится на финише своей подготовки и поделился секретом успеха в поединке с Джермаллом Чарло.
Деревянченко рассказал о своих планах на бой против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло. Об этом сообщает Boxing News 24.
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Требуется больше давления
Сергей, который дважды проигрывал поединки за пояс IBF, заявил, что знает, какие ошибки допускал в предыдущих поединках. План украинца – оказывать давление на соперника.
Бой с Джермаллом Чарло – великолепный, но и очень тяжелый. В предыдущих моих титульных попытках все было очень близко. Я знаю, какие именно ошибки совершил в тех боях. Думаю, я должен создавать еще больше давления, прессинговать,
– сказал Сергей.
Деревянченко рассказал, что ему подобрали спарринг-партнеров, которые похожи по стилю на Чарло.
У каждого бойца такого уровня есть мощь, у всех хорошо поставлен удар. У Джейкобса был отличный удар, у Головкина тоже. Я готов к бою. Я собираюсь быть еще агрессивнее и настойчивее, чтобы не было сомнений в моем превосходстве в каждом раунде,
– отметил украинец.
Боксер рассказал, что мечтает услышать слова ринг-анонсера о его победе.
"Хочу услышать, как ринг-анонсер говорит: "И новым чемпионом мира становится Сергей Деревянченко". Это моя мечта", – рассказал Сергей.
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Деревянченко – Чарло: главное о бое
Бой Чарло – Деревянченко запланирован на 26 сентября. Поединок состоится в первом карде боксерского вечера от Showtime.
Для Деревянченко это третий шанс стать чемпионом мира. За два года украинец упустил две попытки выиграть титул чемпиона мира в среднем весе.
Украинец дважды проигрывал поединки за титул IBF. В октябре 2018 года Деревянченко проиграл Дэниэлу Джейкобсу. Через год Сергей уступил Геннадию Головкину.
Что известно о Чарло?
30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.
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