Свитолина: Не задумываюсь насчет рейтинга

Сейчас Свитолина занимает 15-ю строчку в рейтинге WTA. По словам теннисистки, раньше для нее эта позиция была бы катастрофой.

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"Если бы в середине сезона сказали, что я завершу на этой позиции, то конечно для меня это была бы катастрофа и большой провал. Но сейчас я очень многое пересмотрела именно в психологическом плане", – сказала Элина.

Летом 2021 года Свитолина впервые в истории Украины завоевала медаль Олимпийских игр по теннису. Элина завоевала "бронзу".

Отыграть на Олимпиаде и получить медаль очень много стоит и для меня это пересиливание себя, ведь я ехала в теннисном плане в очень плохом состоянии. Даже не тренировалась практически две недели перед Олимпиадой,

– сказала Свитолина.

Теннисистка отметила, что сыграла в матче Олимпиады на приличном уровне и доказала себе, что может возвращаться из любых трудных ситуаций.

Сейчас я вообще не задумываюсь о рейтинге. Я была в топ-5, я была в топ-10 довольно длительное время. На данный момент для меня это вообще не показатель, что я опустилась немножко. Конечно я работаю, чтобы вернуться, но не задумываюсь о рейтинге, ведь это может беспокоить твою психику,

– заметила Свитолина.

В завершение теннисистка добавила, что рейтинг очень подвижный.

"Поэтому для меня важно мое психологическое состояние, мое физическое состояние. И главное выходить и быть готовым выступать с любым игроком на своем хорошем уровне", – резюмировала Свитолина.

Вниманию. Первый матч Свитолиной в 2022 году состоится 4-го января. На турнире WTA в Аделаиде украинка сыграет против россиянки Анастасии Гасановой.