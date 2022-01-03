Світоліна: Не задумуюсь щодо рейтингу

Наразі Світоліна посідає 15-у сходину у рейтингу WTA. За словами тенісистки, раніше для неї ця позиція була б катастрофою.

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"Якби у середині сезону сказали, що я завершу на цій позиції, то звісно для мене це була б катастрофа і великий провал. Але зараз я дуже багато чого передивилася саме у психологічному плані", – сказала Еліна.

Влітку 2021 року Світоліна вперше в історії України виборола медаль Олімпійських ігор з тенісу. Еліна здобула "бронзу".

Відіграти на Олімпіаді та здобути медаль дуже багато вартує і для мене це пересилювання себе, адже я їхала в тенісному плані в дуже поганому стані. Навіть не тренувалася практично два тижні перед Олімпіадою,

– сказала Світоліна.

Тенісистка зазначила, що відіграла матчі Олімпіади на пристойному рівні та довела собі, що може повертатися з будь-яких важких ситуацій.

Зараз я взагалі не задумуюсь щодо рейтингу. Я була у топ-5, я була у топ-10 досить тривалий час. На цей момент для мене це взагалі не показник, що я опустилася трішки. Звісно я працюю, щоб повернутися, але не задумуюсь про рейтинг, адже це може турбувати твою психіку,

– зауважила Світоліна.

На завершення тенісистка додала, що рейтинг дуже рухливий.

"Тому для мене важливий мій психологічний стан, мій фізичний стан. І головне виходити та бути готовим виступати з будь-яким гравцем на своєму хорошому рівні", – резюмувала Світоліна.

До уваги. Перший матч Світоліної у 2022 році відбудеться 4-го січня. На турнірі WTA в Аделаїді українка зіграє проти росіянки Анастасії Гасанової.