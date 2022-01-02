Тренировка только с лучшими
27-летняя украинская теннисистка начнет новый сезон на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Соревнования пройдут с 3 по 9 января.
Смотрите также Новая команда: Свитолина наконец открыла занавес – фото с тренировки
Элина Свитолина провела тренировку с первой ракеткой мира из Австралии Эшли Барти. В начале видео виден яркий розыгрыш, в котором победительницей стала именно украинка. Элина изрядно погоняла по корту известную соперницу.
Первой оппоненткой Свитолиной в Аделаиде станет россиянка Анастасия Гасанова (130 ракетка мира). Ориентировочное начало встречи 3 января в 02:30 по Киеву.
Тренировка Свитолиной: видео
- Отметим, что сезон украинка начнет с новой командой. Свитолина прекратила сотрудничество с Эндрю Беттлсом. Вместе с британцем Элина работала 5 лет и получила 11 титулов.
- В новом сезоне первой ракетке Украины будут помогать Андис Юшка и Гюнтер Бресник.