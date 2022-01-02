Тренировка только с лучшими

27-летняя украинская теннисистка начнет новый сезон на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Соревнования пройдут с 3 по 9 января.

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Элина Свитолина провела тренировку с первой ракеткой мира из Австралии Эшли Барти. В начале видео виден яркий розыгрыш, в котором победительницей стала именно украинка. Элина изрядно погоняла по корту известную соперницу.

Первой оппоненткой Свитолиной в Аделаиде станет россиянка Анастасия Гасанова (130 ракетка мира). Ориентировочное начало встречи 3 января в 02:30 по Киеву.

Тренировка Свитолиной: видео