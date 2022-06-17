Бущан: Я, конечно, за то, чтобы чемпионат проходил в Украине

Сейчас размышляют о проведении нового сезона чемпионата Украины. Ранее отмечалось, что его могут сыграть за границей.

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Голкипер Динамо и сборной Украины хотел бы, чтобы новый сезон УПЛ прошел в Украине.

"Я, конечно, за то, чтобы чемпионат проходил в Украине, потому что это для людей будет праздник. Но УАФ должна спланировать, потому что бывают сирены.

Безопасность игроков, болельщиков – это нужно все обдумать, чтобы был какой-то четкий план, что делать. А так вообще ребята, конечно, все хотят дома играть. Дома – это в нашем понимании и Львов, и Херсон, и Донецк, и Киев, и Одесса. Это все родной дом", – сказал Бущан.

К слову. Недавно голкипер сборной Украины Бущан вторично женился. Его жену зовут Виктория, она училась на журналиста, а в отношениях с голкипером национальной команды уже несколько лет.

Что известно о новом сезоне УПЛ