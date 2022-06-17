Бущан: Я, звісно, за те, щоб чемпіонат відбувався в Україні

Наразі розмірковують над проведенням нового сезону чемпіонату України. Раніше зазначалося, що його можуть зіграти за кордоном.

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Голкіпер Динамо та збірної України хотів би, щоб новий сезон УПЛ відбувся в Україні.

"Я, звісно, за те, щоб чемпіонат відбувався в Україні, тому що це для людей буде свято. Але УАФ повинна спланувати, тому що бувають сирени.

Безпека гравців, вболівальників – це треба все обдумати, щоб був якийсь чіткий план, що робити. А так взагалі хлопці, звісно, всі хочуть вдома грати. Вдома – це в нашому розумінні і Львів, і Херсон, і Донецьк, і Київ, і Одеса. То все рідний дім", – сказав Бущан.

До слова. Нещодавно голкіпер збірної України Бущан вдруге одружився. Його дружину звати Вікторія, вона навчалася на журналіста, а у стосунках з голкіпером національної команди перебуває вже декілька років.

Що відомо про новий сезон УПЛ