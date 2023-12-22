Толстяк допинг-рецедивист против Дюбуа: сколько весил "Большой малыш" перед боем

В субботу, 23 декабря, в Саудовской Аравии пройдет грандиозное боксерское шоу. Впервые после поражения от Усика на ринг выйдет британец Даниэль Дюбуа.

Соперником "Динамита" станет один из крупнейших тяжеловесов дивизиона Джаррелл Миллер. Скандальный американец уже пообещал нокаутировать Дюбуа, пишет 24 Канал.

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Миллер перевесил Дюбуа

В преддверии поединка боксеры провели традиционную процедуру взвешивания. Непобежденный "Большой малыш", как называют Миллера, показал на весах 155,6 килограмма. И это при росте 193 сантиметра.

Его соперник, британский боксер Даниэль Дюбуа, весит 108,4 килограмма. Рост "Динамита" составляет 196 сантиметров. Как видим, разница в габаритах соперников очень существенна.

Церемония взвешивания Миллера и Дюбуа: смотрите видео

Для сравнения напомним, что великан Тайсон Фьюри весит 124 килограмма при росте 206 сантиметров. А его будущий соперник за звание абсолютного чемпиона мира Александр Усик накануне сражения с Дюбуа весил 100 килограммов, а рост украинского чемпиона составляет 191 сантиметр.

Отметим, что Джаррелл Миллер дважды попадался на употреблении допинга. Последняя дисквалификация длилась восемнадцать месяцев.