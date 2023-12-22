Суперником "Динаміту" стане один з найбільших важковаговиків дивізіону Джаррелл Міллер. Скандальний американець вже пообіцяв нокаутувати Дюбуа, пише 24 Канал.

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Міллер переважив Дюбуа

Напередодні поєдинку боксери провели традиційну процедуру зважування. Непереможений "Великий малюк", як називають Міллера, показав на вагах 155,6 кілограма. І це при зрості 193 сантиметри.

Його суперник, британський боксер Даніель Дюбуа, важить 108,4 кілограма. Зріст "Динаміту" становить 196 сантиметрів. Як бачимо, різниця у габаритах суперників дуже суттєва.

Церемонія зважування Міллера та Дюбуа: дивіться відео

Для порівняння нагадаємо, що велетень Тайсон Ф'юрі важить 124 кілограми при зрості 206 сантиметрів. А його майбутній суперник за звання абсолютного чемпіона світу Олександр Усик напередодні бою з Дюбуа важив 100 кілограмів, а зріст українського чемпіона становить 191 сантиметр.

Зазначимо, що Джаррелл Міллер двічі попадався на вживанні допінгу. Остання дискваліфікація тривала вісімнадцять місяців.

Важливо! Бій Даніеля Дюбуа та Джаррелла Міллера відбудеться в Ер-Ріяді 23 грудня. З повним списком поєдинків можна ознайомитися в нашому матеріалі.