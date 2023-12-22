Соперником "Динамита" станет один из крупнейших тяжеловесов дивизиона Джаррелл Миллер. Скандальный американец уже пообещал нокаутировать Дюбуа, пишет 24 Канал.

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Миллер перевесил Дюбуа

В преддверии поединка боксеры провели традиционную процедуру взвешивания. Непобежденный "Большой малыш", как называют Миллера, показал на весах 155,6 килограмма. И это при росте 193 сантиметра.

Его соперник, британский боксер Даниэль Дюбуа, весит 108,4 килограмма. Рост "Динамита" составляет 196 сантиметров. Как видим, разница в габаритах соперников очень существенна.

Церемония взвешивания Миллера и Дюбуа: смотрите видео

Для сравнения напомним, что великан Тайсон Фьюри весит 124 килограмма при росте 206 сантиметров. А его будущий соперник за звание абсолютного чемпиона мира Александр Усик накануне сражения с Дюбуа весил 100 килограммов, а рост украинского чемпиона составляет 191 сантиметр.

Отметим, что Джаррелл Миллер дважды попадался на употреблении допинга. Последняя дисквалификация длилась восемнадцать месяцев.

Важно! Бой Даниэля Дюбуа и Джаррелла Миллера состоится в Эр-Рияде 23 декабря. С полным списком поединков можно ознакомиться в нашем материале.