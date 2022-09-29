Во вторник подошла к концу Лига наций 2022-2023. Среди неудачников в последнем дивизионе D оказалась сборная Мальты, провалившая задачу.

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Островная команда в группе с Эстонией и Сан-Марино одержала две победы на последней и не смогла подняться в Лигу С. После этого местная федерация отстранила от работы тренера Дэвиса Манджу.

Однако причиной стали отнюдь не провальные результаты. Как стало известно СМИ, футболисты обвиняют Дэвиса в сексуальных притязаниях к ним.

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Двое анонимных игроков заявили, что тренер позволил себе непристойное поведение с сексуальным подтекстом. Именно поэтому федерация решила на время приостановить сотрудничество до конца рассмотрения дела.

При этом сам Манджа отрицает какие-либо обвинения в непристойном поведении. Специалист подать в суд на тех, кто будет распространять ложную информацию.

Кто такой Дэвис Манджа

Дэвис работает в сборной Мальте с декабря 2019 года. За этот ас он провел 28 поединков, в которых одержал 10 побед и пять ничьих. Ранее итальянец возглавлял Бари, Специю, Асколи, Палермо, Варезе и Университет Крайова.

С последними он выиграл Кубок Румынии в 2018 году. Также в 2013-2014 годах он возглавлял молодежную сборную Италии, с которой стал вицечемпионом на Евро-2013 U-21.