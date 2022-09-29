Датское общество довольно негативно относится к проведению чемпионата мира в Катаре из-за политики этой страны. Особенно, что касается защиты прав людей.

В то же время 8 футболистов мошенническими методами уехали за границу во время войны ради трансферов: кто они

Перед стартом турнира компания Hummel представила форму, в которой сборная Дании выступит на чемпионате мира. Особенностью формы стало то, что там утаили все элементы – эмблему Федерации футбола Дании и логотип компании-производителя. Они присутствуют, но в одном цвете с формой, поэтому их можно и не заметить.

"С новой формой национальной сборной Дании мы хотели отправить двойное сообщение. Она не только вдохновлена Евро-92, отдавая должное наибольшему футбольному успеху Дании, но и протестуют против Катара и соблюдением прав человека там. Вот почему мы скрыли все детали новых футболок Дании на чемпионате мира, в частности, наш логотип и знаковые шевроны. Мы не хотим быть замеченными во время турнира, который стоил жизни тысячам людей. Мы постоянно поддерживаем сборную Дании, но это не то же, что поддерживать Катар как принимающую страну", – говорится в заявлении Hummel.

Сборная Дании получила три комплекта форм – традиционную красную и белую, а также черную.

"Черный – цвет траура. Идеальный цвет для третьей футболки Дании на чемпионате мира этого года", – заявили в Hummel.

Этот траур они посвятили тысячи трудовым мигрантам, погибшим на строительстве стадионов к ЧМ-2022 в Катаре.



Черная форма сборной Дании / Фото instagram.com/hummelsport

Трудовые мигранты и строительство стадионов в Катаре

В феврале 2021 года издание The Guardian опубликовало данные о гибели около 6,5 тысячи мигрантов, привлеченных к строительству стадионов и других инфраструктурных объектов в Катаре.

Позже правозащитная организация Amnesty International в своем отчете указывала, что мигрантов заставляли работать 12 часов в день без выходных. А когда те брали выходные, им снимали деньги с зарплаты.

В ноябре 2021 года в Катаре был задержан норвежский журналист телеканала NRK Халвор Экеланд и фотограф Локман Горбани, которые расследовали нарушение прав человека на строительстве стадионов. Их задержали в аэропорту, когда они планировали возвращаться домой. Отпустили их только через 32 часа. Однако не вернули всю технику, которую у них забрали. А также записи, которые они делали.

Сборная Норвегии на матч вышла в футболках, в которых обращала внимание на нарушение прав человека в Катаре.